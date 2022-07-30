Німеччина

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде в рамках Суперкубку Німеччини.

Черговий сезон німецьких внутрішніх баталій розпочнеться з протистояння за Суперкубок країни між володарем Кубка, РБ Лейпциг, та чинним чемпіоном — мюнхенською Баварією.

РБ ЛЕЙПЦИГ — БАВАРІЯ

СУБОТА, 30 ЛИПНЯ, 21:30. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Мюнхенська Баварія в попередньому розіграші німецької Бундесліги знову перевершила решту претендентів на "золоті" нагороди, проте знову нічого не змогла показати під час міжнародних виступів, власне які й є для неї своєрідним мірилом упродовж останніх років. Десята поспіль "срібна салатниця" може здивувати хіба що кількістю безперервних перемог у чемпіонаті, проте навіть на внутрішній арені титули місцевого гранда вже перестали долучати до розрахунків.

Саме тому під час поточного трансферного вікна "Рекордмайстер" був вимушений іти на ринок за свіжими придбаннями задля посилення власного складу. Витрати, як для звичного рівня Баварії, були дійсно шалені — лишень один Маттейс де Лігт потягнув на всі 67 млн євро миттєвого платежу. А ще ж були 30-мільйонний Садіо Мане та 20-мільйонний Матейс Тель. Продажі мюнхенців були менш скромними за сумами, проте ключова втрата, яка точно матиме вплив на гру команди в найближчій перспективі, усе ж таки відбулась. Роберт Левандовські тепер буде намагатись здивувати публіку на Камп Ноу своєю результативністю.

У РБ Лейпциг грошей теж доволі багато, однак, коли на посаді головного тренера перебуває Доменіко Тедеско, то клуб навряд чи буде активно себе поводити під час перемовин щодо коштовних футболістів. Німецький 36-річний фахівець побачив проблему в центрі поля — він її закрив придбанням Ксав’єра Шлагера, і більше "червоні бики", поки що, ні з ким не торгувались. У той самий час клуб утратив Норді Мукіеле в лінії захисту та Тайлера Адамса в опорній зоні, що може в підсумку трохи знизити можливості ротації.

Видатного футболу в прийдешній грі від команд очікувати не варто. Якщо Баварія й захоче показати вболівальникам своїх новачків, то навряд чи вони за два товариські матчі встигли зігратись із новими партнерами настільки, щоб докорінно змінити стиль гри команд. Лейпциг до сезону почав готуватись трохи раніше, однак теж провів усього два товариські матчі, у останньому з яких поступився з розгромом Ліверпулю (0:5). До речі, мюнхенці програли контрольну гру Манчестер Сіті (0:1), тож у перехресному Суперкубку країн повна перевага залишилась на боці англійців.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх РБ Лейпциг оцінюється показником 3,72. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,24.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Лейпциг: Гулаши — Сімакан, Орбан, Гальстенберг — Генріхс, Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Нкунку, Сілва, Ольмо.

Баварія: Ноєр — Мазрауї, де Лігт, Ернандес, Девіс — Кімміх, Гравенберх — Сане, Мюллер, Мане — Гнабрі.

ПОТОЧНА ФОРМА

КОМЕНТАР ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Усе, що можна виграти, ми хочемо виграти. Це наш перший Суперкубок, і ми в передчутті цієї гри. Ми розібрали окремі ситуації з останньої зустрічі проти Баварії. Гра тоді була приблизно рівною, але після перерви сталась прикра поразка.

Зрештою, таке теж буває. Тоді ми зробили одну-дві принципових помилки. Ми повинні звернути на це увагу".

Юліан Нагельсманн, головний тренер Баварії:

"Будуть важкі рішення, тому що всі дуже добре тренувалися під час швидкоплинної підготовки до сезону. Але протягом року завжди буде те чи інше рішення, яке боляче вдарять по певним гравцям.

Суперкубок — це трофей, який Баварія може та хоче виграти. Лейпциг — дуже хороша команда, яка добре попрацювала на ринку, тому що їм довелося залучити кількох новачків. Це молодий та спраглий до перемог клуб, і він завжди намагається порівнятись із статусом Баварії.

Із того часу, як я там працював, я певен, що в цьому плані нічого не змінилось. Ось чому для Баварії важливо бути готовою до будь-чого".