Німеччина

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за Суперкубок Німеччини.

Напередодні РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія на двох розіграли перший трофей у новому сезоні німецького футболу — Суперкубок Німеччини.

Уже після першого тайму чинним чемпіонам країни вдалось зробити вагомий внесок до майбутньої перемоги за рахунок одразу трьох м’ячів без належної відповіді збоку суперників. У тому числі, дебютним голом у своєму першому офіційному матчі відзначився новачок Садіо Мане.

Уже після перерви команда Юліана Нагельсманна багато чого дозволяла робити суперникам під час їхніх атак, проте зрештою самотужки змогла вирішити долю цієї дуелі.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг — Баварія 3:5

Голи: Гальстенберг, 60, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 — Мусіала, 14, Мане, 31, Мусіала, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Новоа, 79), Орбан, Гальстенберг — Генрихс, Кампль (Ольмо, 52), Клостерманн — Собослаї (Айдара, 90+1), Лаймер — Нкунку, Форсберг (А. Сілва, 52).

Баварія: Ноєр — Павар (Мазрауї, 78), Упамекано (де Лігт, 78), Ернандес — Кімміх — Гнабрі (Сане, 78), Забітцер, Мусіала (Коман, 61), Девіс — Мане, Мюллер (Гравенберх, 68).

Попередження: Сімакан, Клостерманн — Кімміх, Сане, Ноєр.