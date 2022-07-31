Німеччина

Нападник Верони може змінити чемпіонат.

Нападник Верони Джованні Сімеоне продовжує знаходитись на радарах багатьох європейських клубів.

Так, син наставника Атлетіко зацікавив дортмундську Боруссію, повідомляє Marca. Сторони ще не розпочали переговори, але очікується, що невдовзі "джмелі" зроблять першу пропозицію Вероні.

За минулий сезон у складі "мастифів" Сімеоне-молодший забив 17 голів та віддав шість гольових передач у 37 матчах.

Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до форварда.