Нападник Верони може змінити чемпіонат.
ДЖОВАННІ СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
31 липня 2022, 15:10
Нападник Верони Джованні Сімеоне продовжує знаходитись на радарах багатьох європейських клубів.
Так, син наставника Атлетіко зацікавив дортмундську Боруссію, повідомляє Marca. Сторони ще не розпочали переговори, але очікується, що невдовзі "джмелі" зроблять першу пропозицію Вероні.
За минулий сезон у складі "мастифів" Сімеоне-молодший забив 17 голів та віддав шість гольових передач у 37 матчах.
Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до форварда.