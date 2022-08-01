Німеччина

Угорський захисник незабаром може перейти у один з топ-чемпіонатів.

Турецький журналіст Талга Арслан у своєму Twitter повідомив про зацікавленність Вольфсбургом та Фулгемом центральним захисником Аттілою Салаї.

На даний момент стамбульський гранд не отримував офіційної пропозиції від вищезгаданих клубів.

Угорський гравець знайомий українським вболівальникам по виступам за Фенербахче. Саме він нещодавно зрівняв рахунок у матчі-відповіді проти київського Динамо у другому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів, що дозволило "канаркам" перевести гру у овертайми.

Салаї перейшов до Фенербахче в січні минулого року з Аполлону Лімасол. Минулого сезону центрбек провів 43 поєдинки у складі віце-чемпіона Турції, в яких відмітився голом та двома асистами.

Окрім того, Аттіла провів від дзвінка до дзвінка усі матчі чемпіонату Європи 2020 року у складі збірної Угорщини.