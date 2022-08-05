Сенегалець вже відробляє заплачені кошти.
Садіо Мане. getty images
05 серпня 2022, 22:37
Баварія в рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини вирушила в гості до Айнтрахту з Франкфурта.
Підопічні Юліана Нагельсманна відзначилися п'ятьма голами в першій половині гри — один з них на свій рахунок записав дебютант мюнхенців у Бундеслізі Садіо Мане.
Сенегалець влучним ударом головою вразив ворота суперника після передачі Сержа Гнабрі за рахунку 2:0 на користь Баварії.
Нагадаємо, що поєдинок між Баварією та Айнтрахтом Ф розпочався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.