Німеччина

Сенегалець вже відробляє заплачені кошти.

Баварія в рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини вирушила в гості до Айнтрахту з Франкфурта.

Підопічні Юліана Нагельсманна відзначилися п'ятьма голами в першій половині гри — один з них на свій рахунок записав дебютант мюнхенців у Бундеслізі Садіо Мане.

Сенегалець влучним ударом головою вразив ворота суперника після передачі Сержа Гнабрі за рахунку 2:0 на користь Баварії.

Нагадаємо, що поєдинок між Баварією та Айнтрахтом Ф розпочався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.