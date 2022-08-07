Німеччина

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Дортмундська Боруссія розпочинала новий сезон німецької Бундесліги з домашнього протистояння проти леверкузенського Баєра на Зігналь-Идуна-Парк.

Футболісти Едіна Терзича доволі швидко зуміли відкрити рахунок зусиллями невтомного Марко Ройса, що створювало передумови для чергової гри між цими командами з великою кількістю забитих м’ячів.

Однак сталось не так, як гадалось — "джмелі" та "фармацевти" грали за невеликою перевагою гостей у контролі м’яча, однак створювали не так уже й багато загрози для обох воріт.

Огляд матчу:

Боруссія Д — Баєр 1:0

Гол: Ройс, 10

Боруссія Д: Кобель — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро (Вольф, 84)— Дауд, Ройс, Беллінгем — Адеємі (Азар, 23), Мукоко (Брандт, 68), Мален (Джан, 84).

Баєр: Градецькі — Фрімпонг, Та, Тапсоба, Інкап'є (Баккер, 79) — Демірбай (Азмун, 66), Андріх (Арангіс, 13) — Беларабі, Паласіос (Амірі, 78), Діабі — Шик

Попередження: Азар, Шлоттебек — Та, Паласіос, Інкап'є, Баккер.

Градецькі (90+3).