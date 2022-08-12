Німеччина

Італієць може приєднатися до "орлів".

Ніколо Скіра повідомляє у своєму Twitter, що Айнтрахт Франкфурт близький до підписання Луки Пеллегріні.

Сьогодні, 12 серпня, гравець має пройти медобстеження та підписати контракт. "Орли" орендують гравця на у Ювентуса на сезон-2022/23.

Лука перейшов до "старої синьйори" влітку 2019 року з Роми за 22 млн євро. Проте стати основним у Турині у нього не вийшло.

"Зебри" здавали гравця у численні оренди, останньою з яких була бідова Дженоа. Минулого сезону у складі Ювентуса Пеллегріні провів 18 поєдинків у Серії А.

Нагадаємо, що Айнтрахт поступився Реалу у матчі за Суперкубок УЄФА.