Ніколо Скіра повідомляє у своєму Twitter, що Айнтрахт Франкфурт близький до підписання Луки Пеллегріні. 

Сьогодні, 12 серпня, гравець має пройти медобстеження та підписати контракт. "Орли" орендують гравця на у Ювентуса на сезон-2022/23. 

Лука перейшов до "старої синьйори" влітку 2019 року з Роми за 22 млн євро. Проте стати основним у Турині у нього не вийшло. 

"Зебри" здавали гравця у численні оренди, останньою з яких була бідова Дженоа. Минулого сезону у складі Ювентуса Пеллегріні провів 18 поєдинків у Серії А. 

Нагадаємо, що Айнтрахт поступився Реалу у матчі за Суперкубок УЄФА.