Німеччина

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.

Дортмундська Боруссія напередодні в рамках другого туру німецької Бундесліги здобула перемогу в гостьовому матчі проти Фрайбурга.

Футболісти Едіна Терзича важко починали гри, пропустивши посеред першого тайму за підсумком результативного пострілу Міхаеля Грегорича, проте після перерви змогли схилити перевагу у володінні м’ячем на свою користь.

У підсумку, потужний відтинок ігрового часу посеред другої половини зустрічі дозволив "джмелям" уразити чужі ворота двічі зусиллями Джеймі Біно-Гріффетса та Юссуфа Мукоко, а вже під завісу гри дебютний м’яч у сезоні провів Маріус Вольф.

Огляд матчу:

Фрайбург — Боруссія Д 1:3

Голи: Грегоріч, 35 — Біно-Гріффетс, 77, Мукоко, 84, Вольф, 88

Фрайбург: Флеккен — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Гофлер — Доан (Кьєрех, 86), Шаллай, Гріфо (Вайсгаупт, 86) — Грегорич (Петерсен, 74).

Боруссія Д: Кобель — Меньє (Вольф, 46), Гуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Дауд (Брандт, 76), Ройс, Беллінгем — Азар (Біно-Гріффетс, 64), Модест, Мален (Мукоко, 70).

Попередження: Кьєрех — Меньє, Беллінгем, Шлоттербек.