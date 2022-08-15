До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.
Майнц — Уніон Берлін, Getty Images
15 серпня 2022, 09:05
Окрім чинного чемпіона країни, свій матч у другому турі німецької Бундесліги проводили також й інші представники сторони переможців зразка попереднього вікенду — Майнц на Уніон Берлін.
Не дивлячись на різні задачі на сезон для кожної з команд, геть не було помітно, що представник Німеччини в єврокубках бодай у чомусь перевершує суперників.
Однак, не дивлячись на цей факт, жодній із команд так і не вдалось вразити ворота одна одної.
Огляд матчу:
Майнц — Уніон Берлін 0:0
Майнц: Центнер — Белль, Хак, Ляйч — Відмер, Кор, Аарон Мартін — Штах (Баррейро, 65), Лі Чже Сон (Фюльжені, 65) — Інгвартсен (Мустафа, 75), Онісіво (Бюргзорг, 85).
Уніон Берлін: Рьоннов — Єккель, Кнохе, Діогу Лейте — Рюерсон (Тріммель, 82), Хедіра, Гіссельманн — Харагучі (Торсбю, 70), Габерер (Шафер, 62) — Сібачо (Беренс, 71), Беккер (Міхель, 82).
Попередження: Онісіво (5).