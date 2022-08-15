Німеччина

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.

Окрім чинного чемпіона країни, свій матч у другому турі німецької Бундесліги проводили також й інші представники сторони переможців зразка попереднього вікенду — Майнц на Уніон Берлін.

Не дивлячись на різні задачі на сезон для кожної з команд, геть не було помітно, що представник Німеччини в єврокубках бодай у чомусь перевершує суперників.

Однак, не дивлячись на цей факт, жодній із команд так і не вдалось вразити ворота одна одної.

Огляд матчу:

Майнц — Уніон Берлін 0:0

Майнц: Центнер — Белль, Хак, Ляйч — Відмер, Кор, Аарон Мартін — Штах (Баррейро, 65), Лі Чже Сон (Фюльжені, 65) — Інгвартсен (Мустафа, 75), Онісіво (Бюргзорг, 85).

Уніон Берлін: Рьоннов — Єккель, Кнохе, Діогу Лейте — Рюерсон (Тріммель, 82), Хедіра, Гіссельманн — Харагучі (Торсбю, 70), Габерер (Шафер, 62) — Сібачо (Беренс, 71), Беккер (Міхель, 82).

Попередження: Онісіво (5).