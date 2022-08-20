Німеччина

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги бременський Вердер створив справжнє диво в гостях у дортмундської Боруссії, довівши, що матч потрібно грати до кінця в будь-якій ситуації, доки суддя не дасть фінальний свисток.

"Джмелі" мали наприкінці другого тайму перевагу у два м'ячі та наближалися до своєї перемоги, але "бременські музиканти" зіграли супернику справжній рекмієм, забили три голи на останніх хвилинах протистояння і вкрали з Дортмунда неймовірну перемогу.

Огляд матчу:

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Борусcія Дортмунд – Вердер 2:3

Голи: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмідт 90+3, Берк 90+5

Боруссія Дормтунд: Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс (Зюле, 62), Вольф — Дауд (Джан, 18), Беллінгем – Байно-Гіттенс (Рейна, 62), Ройс, Брандт (Азар, 62) – Модест (Мукоко, 81)

Вердер: Павленка – Фрідль, Велькович, Піпер – Юнг (Бьюканан, 70), Стаге (Шмід, 62), Гросс (Груєв, 81), Біттенкурт (Шмідт, 70), Вайзер – Дукш (Берк, 81), Фюллькруг

Попередження: Модест, Джан, Вольф, Ройс – Фюлькруг