Німеччина

У більшості "козли" забили три м'ячі у ворота гостей.

Кельн у стартовому турі німецької Бундесліги обіграв Шальке з рахунком 3:1.

У першому таймі було скасовано гол у ворота "козлів" у виконанні Саласара, який був у офсайді. Потім на 35-й хвилині Дрекслер грубо сфолив на супернику, за що отримав пряму червону картку.

Другий тайм розпочався з голу господарів у виконанні Кіліана, а через 16 хвилин його успіх підкріпив Кайнц. Гості не здавались і змогли відіграти один м'яч зусиллями Бюлтера, але останнє слово було за "козлами" — на 80 хвилині відзначився Любічич.

Кельн - Шальке 3:1

Голи: Кіліан, 49, Кайнц, 65, Любічич, 80 — Бюлтер, 76.

Кельн: Швебє — Гектор, Шабо (Педерсен, 77), Кіліан, Шмітц — Скірі — Кайнц (Майна, 77), Любічич (Олесен, 85), Шиндлер (Адамян, 61) — Дітц (Лемперле, 86), Тільманн.

Шальке: Шволов — Оувейян, Йосіда, Камінскій, Бруннер — Крал (Чалханоглу, 89) — Мор (Флік, 78), Саласар (Бюлтер, 58), Краусс (Латца, 78), Дрекслер — Польтер (Теродде, 89).

Попередження: Бруннер.

Вилучення: Дрекслер, 35.