Німеччина

Футболіст зізнався, що йому надходила пропозиція від манкуніанців.

Голкіпер Айнтрахта Кевін Трапп розповів, що Манчестер Юнайтед робив пропозицію щодо трансферу, але він вирішив залишитися в німецькому клубі.

"Останні кілька днів багато повідомлялося про інтерес Манчестер Юнайтед. Правда, є письмова пропозиція. Манчестер Юнайтед — великий клуб, і я сподіваюся, що всі розуміють, що я обмірковував таку пропозицію.

Однак учора я повідомив відповідальним особам в обох клубах, що ухвалив рішення на користь Айнтрахту. Тут, у Франкфурті, я пережив незабутні речі, і ми разом увійшли до історії", — написав Трапп в Instagram.

Минулого сезону Трапп провів у Бундеслізі 32 матчі та пропустив 46 м'ячів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед раніше просунувся в переговорах з Аяксом щодо Антоні.