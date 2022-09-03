Німеччина

Завершилися перші суботні матчі німецької Бундесліги.

У суботу вдень відбулися матчі п'ятого туру німецької Бундесліги. Одразу два з них можна відзначити як мегарезультативні — Баєр та Фрайбург забили 5 м'ячів на двох, тоді як Вольфбсург та Кельн — 6.

Також зазначимо, що у складі "фармацевтів" дебютував Каллум Хадсон-Одої.

Баєр — Фрайбург — 2:3

Голи: Демірбай, 16; Шик, 65 — Гінтер, 48; Грегоріч, 51; Доан, 72

Баєр: Градецкі — Тапсобі, Та (Хадсон-Одої, 60), Коссуну — Андріх (Амірі, 79) — Фрімпонг, Паласіос (Азмун, 60), Демірбай (Арангіс, 60), Сінкгравен (Фосу-Менса, 78) — Діабі, Шик

Фрайбург: Флеккен — Гінтер, Лінгард, Гульде (Доан, 46) — Сільділлія, Кайтель (Еггештайн, 46), Хофлер, Гюнтер — Шаллай (У Йон Чон, 9), Грегорич (Шлоттербек, 80), Гріфо (Петерсен, 80)

Попередження: Та, 5 — Хофлер, 34; Грегорич, 53

Бохум — Вердер — 0:2

Голи: Фуллькруг, 86, 90+2

Бохум: Ріманн — Гамбоа, Машович, Ламбропулос, Осей-Туту (Ордець, 89) — Штегер, Лосілла — Асаро, Форстер (Остергате, 71), Хольтманн (Хофманн, 65) — Цоллер (Анті-Аджей, 71)

Вердер: Павленка — Піпер (Штарк, 77), Велькович, Фрідль — Вайзер, Гросс (Груєв, 90), Юнг, Шмід (Стаге, 74), Шмідт (Рапп, 90) — Дукш (Берк, 74), Фуллькруг

Попередження: Цоллер, 39, Ламбропулос, 90+1 — Вайзер, 33, Піпер, 69

Вольфсбург — Кельн — 2:4

Голи: Нмеча Л., 2, 79 — Любічич, 22, Пауло Отавіо, 32 (автогол), Кайнц, 45+2, Адамян, 81

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Борнаув (Мармуш, 46), ван де Вен, Пауло Отавіо (Камінські, 75) — Вальдшмідт (Паредес, 61), Гілавогі, Арнольд (Сванберг, 75), Франьїч (Нмеча Ф., 74) — Нмеча Л., Крузе

Кельн: Швабе — Шиндлер, Кіліан, Губерс, Гектор — Любічич (Мартель, 88), Скірі — Тільманн (Адамян, 65), Дуда (Майна, 65), Кайнц (Хусенбашич, 88) — Тігесс (Лемперле, 80)

Попередження: ван де Вен, 38, Мармуш, 82 — Дуда, 63

Штутгарт — Шальке — 1:1

Голи: Фюріх, 18 — Теродде, 21

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Антон, Іто, Вагноман, Ендо, Соса (Мійо, 63), Фюріх, Ахамада, Сілас, Еглофф (Еглофф, 63)

Шальке: Шволов — Бруннер, Йосіда, ван ден Берг, Аувеян (Морр, 46), Краусс, Флік, Бултер, Ларссон, Дрекслер, Теродде (Польтер, 65)

Попередження: Вагноманн, 45, Соса, 45+4, Мавропанос, 73 — Дрекслер, 28, Бультер, 45

Вилучения: Вагноманн, 67, 2 ЖК (Штутгарт)

Також у суботу Баварія вдруге поспіль втратила залікові бали.