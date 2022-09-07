Німеччина

Офіційне призначення очікується найближчим часом.

Лейпциг, який звільнив сьогодні Доменіко Тедеско, знайшов кандидата на посаду головного тренера.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб погодив контракт із німецьким фахівцем Марко Розе. Лейпциг хоче підписати його найближчим часом, щоб тренер готував команду до суботнього матчу з Боруссією Дортмунд у Бундеслізі.

Зазначимо, що Розе тренував Боруссію Дортмунд до кінця сезону 2021/22. Раніше фахівець працював у Майнці, Локомотиві (Лейпциг), Зальцбурзі та Боруссії М.

Нагадаємо, що Тедеско був звільнений після нищівної поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів.