Турция

Аргентинець близький до зміни клубної прописки.

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді за крок від переходу до Галатасарая, повідомляє Ніколо Скіра.

Аргентинцю залишилося пройти медогляд, щоб перейти до Галатасарая на правах оренди. Турки сплатять 3 мільйони євро з річної зарплати гравця. Решту покриє паризький клуб. Йдеться про річну оренду з опцією викупу.

У минулому сезоні на рахунку Мауро 30 матчів (1307 хвилин) та п’ять забитих м’ячів.

Раніше Ікарді відмовився переходити до Монци.