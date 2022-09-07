Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді за крок від переходу до Галатасарая, повідомляє Ніколо Скіра.

Аргентинцю залишилося пройти медогляд, щоб перейти до Галатасарая на правах оренди. Турки сплатять 3 мільйони євро з річної зарплати гравця. Решту покриє паризький клуб. Йдеться про річну оренду з опцією викупу.

У минулому сезоні на рахунку Мауро 30 матчів (1307 хвилин) та п’ять забитих м’ячів.

Раніше Ікарді відмовився переходити до Монци.