Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

Вердер у рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини приймав на своєму полі Аугсбург.

Бременці пропустили в середині другої половини гри, а після так і не змогли відновити паритет у час, що залишився.

Вердер мав шанс уже у компенсований час, але Дукш не зміг реалізувати пенальті.

Вердер — Аугсбург 0:1

Гол: Демирович, 63

Вердер: Павленка (Цеттерер, 29) — Вайзер, Велькович, Фрідль, Піпер, Юнг (Бьюкенен, 87) — Гросс (Груєв, 67), Стаге (Шмідт, 67), Шмід (Берк, 67) — Фюлкруг, Дукш.

Аугсбург: Гікевич, Гауелеу, Гумни, Бауер, Яго, Хан, Груесо, Реджбечай, Нідерлехнер (Майєр, 78), Демірович (Йенсен, 70), Беріша (Каліджурі, 90).