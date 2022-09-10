Німеччина

Спортивний директор Боруссії Дортмунд Себастьян Кель розповів про ситуацію із Голандом.

Спортивний директор Боруссії Дортмунд Себастьян Кель у інтерв'ю Sport Bild розповів про ситуацію із Ерлінгом Голандом з минулого сезону.

"Ми дуже любили Голанда і він доволі успішно виступав за наш клуб, але в певний момент він став тягарем у роздягальні. Він став предметом кожної розмови. За межами клубу майже все було зосереджено на ньому. Зрештою, момент трансферу був вибраний максимально правильний для всіх сторін.

Наразі ми всі дуже раді за Ерлінга, що він продовжує досягати успіху та блискуче грати тепер вже у Манчестер Сіті".

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд забив 12 голів в усіх турнірах за "городян".