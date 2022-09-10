Німеччина

Юний французький вінгер відзначився голом у матчі проти Штутгарта.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймає на своєму полі Штутгарт.

Рахунок у матчі було відкрито на 36-й хвилині, а автором цього голу став юний вінгер Матіас Тель після передачі Альфонсо Девіса.

Таким чином 17-річний француз став не лише наймолодшим гравцем в історії Баварії, який вийшов у старті "червоних" у рамках Бундесліги.

Також Матіас Тель став наймолодшим автором голу в історії Баварії у поєдинках німецької першості.