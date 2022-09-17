Німеччина

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зазнала мінімальної поразки від Аугсбургу.

Гол Мергіма Беріши став єдиним у цьому протистоянні, хоча, слід відзначити, що мюнхенський гранд міг врятувати нічию у компенсований до другого тайму час.

Під час заключного кутового воротар Баварії Мануель Ноєр вирушив до штрафної площі Аугсбурга і зумів завдати небезпечного удару головою, з яким впорався голкіпер господарів Рафал Гікєвіч.

Огляд матчу:

Аугсбург - Баварія 1:0

Голи: Беріша, 59

Аугсбург: Гікєвіч — Гумни, Бауер, Гауелеу, Ягу (Варгас, 75) — Груесо, Реджбечай, Хан, Нідерлехнер (Єнсен, 75), Демірович (Педерсен, 67) — Беріша.

Баварія: Ноєр — Девіс, де Лігт, Упамекано, Мазрауі (Гнабрі, 62) — Горецка (Забітцер, 69), Кімміх, Сане, Мусіала (Станішич, 78), Мюллер — Мане (Чупо-Мотінг, 78).

Попередження: Беріша, Мане, Хан, Гауелеу.