Німеччина

Німецькому клубу не цікавий нападник Ювентуса.

Баварія не зацікавлена ​​у підписанні нападника Ювентуса Душана Влаховича в зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у Твіттері.

Нагадаємо, Влахович перейшов до Юве з Фіорентини у січні 2022 року за неймовірні 81,6 млн євро. За туринців серб забив 13 голів і віддав дві результативні передачі у 29 матчах. Угода між Ювентусом і Влаховичем закінчується у 2026 році.

Додамо, що цього сезону туринці набрали 10 очок у 7 матчах Серії А і посідають у турнірній таблиці восьме місце.