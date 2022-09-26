На пресконференції перед завтрашнім матчем Ліги націй проти збірної України головний тренер шотландської команди Стів Кларк розповів про проблеми своєї команди.
Стів Кларк, офіційний сайт УАФ
26 вересня 2022, 17:04
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився перед матчем Ліги націй з Україною.
"Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй", — цитує Кларка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що гра Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, в 21:45. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.