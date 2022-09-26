Ліга націй

На пресконференції перед завтрашнім матчем Ліги націй проти збірної України головний тренер шотландської команди Стів Кларк розповів про проблеми своєї команди.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився перед матчем Ліги націй з Україною.

"Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй", — цитує Кларка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що гра Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, в 21:45. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.