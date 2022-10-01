Німеччина

Бременці покуражилися у суботній вечір.

У матчі восьмого туру німецької Бундесліги бременський Вердер не залишив жодних шансів Боруссії з Менхенгладбаха.

Тим самим команда Оле Вернера зумілила зрівнятися з колективом Даніеля Фарке за набраними очками і навіть випереджає гладбахців за рахунок додаткових показників. Обидві команди знаходяться у середині таблиці.

Вердер — Боруссія Менхенгладбах — 5:1

Голи: Фюллькруг, 5, 13, Дукш, 8, Бенсебаїні, 37, автогол, Вайзер, 73 — Тюрам, 63

Вердер: Павленка — Штарк, Велькович, Фрідль (Шмідт, 85) — Вайзер, Шмід (Стаге, 72), Гросс (Біттенкур, 77), Груєв (Рапп, 77), Юнг — Фюллькруг, Дукш (Берк, 72)

БМ: Зоммер — Скалі (Лайнер, 77), Фрідріх, Ельведі, Бенсебаїні (Нец, 88) — Вайгль, Коне (Райц, 88), Хофманн, Крамер (Нгуму, 83), Штіндль (Геррманн, 77) — Тюрам

Попередження: Коне, 39

Нагадаємо, у суботу вдень закінчилися ще 5 матчів чемпіонату Німеччини.