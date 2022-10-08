Німеччина

До вашої уваги — найкращі моменти "Дер Класікер".

У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги на стадіоні Сігнал Ідуна Парк дортмундська Боруссія приймала мюнхенську Баварію. "Джмелям" вдалося здійснити прекрасний камбек з 0:2, скориставшись вилученням Кінгслі Комана.

За підсумками поєдинку мюнхенці втратили можливість вийти на першу сходинку і залишилися на третьому місці. Дортмунд — четвертий з тією ж кількістю очок (по 16), проте набагато гіршою різницею забитих і пропущених м'ячів (+17 у Баварії та +1 у Боруссії Д).

Огляд матчу:





Боруссія Дортмунд — Баварія 2:2

Голи: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53.

Боруссія Д: Маєр — Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Джан, Озкан (Адеємі, 54) — Брандт, Мукоко (Т. Азар, 89), Мален (Модест, 70).

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, де Лігт (Мазраві, 62), Девіс (Станішич, 46) — Горецка, Забітцер (Кімміх, 46) — Сане, Мусіала, Мане (Чупо-Мотінг, 82) — Гнабрі (Коман, 46).

Попередження: Беллінгем, Джан, Адеємі — Забітцер, де Лігт, Горецка, Коман, Сане.

Вилучення: Коман, 90.