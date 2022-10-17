Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Одинадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та традиційно надав нам достатньо приводів для обговорень.

Так, на радість Арсену Венгер Ліверпуль завдав Манчестер Сіті першої поразки в поточному сезоні АПЛ, Арсенал насилу вистояв під тиском Лідса і зберіг лідерство, тоді як неймовірна гра Кепи Аррісабалаги та дубль Мейсона Маунта принесли до активу Челсі перемогу над Астон Віллою.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в одинадцятому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Кепа повертається до списків найкращих голкіперів світу?

Якщо говорити про поєдинок Астон Вілли та Челсі, то насамперед на думку спаде ім'я Кепи Аррісабалаги. Дійсно, якщо дивитися на протокол матчу, там можна побачити ім'я Мейсона Маунта, дубль якого і приніс до активу "синіх" три набрані очки, але цієї перемоги не було б без феєричного виступу баскського голкіпера. Саме його можна назвати головним героєм матчу.

У першій половині зустрічі підопічні Стівена Джеррарда неабияк підпортили нерви вболівальникам Челсі, але Кепа провів справжній матч життя і, здається, має вже зараз остаточно забирати собі роль першого номера в лондонському Челсі. Сім сейвів і два потенційно пропущені м'ячі по xG говорять самі самі, як і те, що Челсі залишив свої ворота в недоторканності.

Kepa Arrizabalaga vs Aston Villa pic.twitter.com/p60Rs98gXK — ‏َ (@CheIseaComps) October 16, 2022

Але в той же час Кепа не зможе рятувати так на тривалій дистанції, та й якщо суперник створює біля твоїх воріт настільки багато небезпечних моментів, — це привід задуматися над причинами того, що відбувається. А причини тут досить прості: по-перше, травми Ріса Джеймса та Веслі Фофана. Перший так взагалі є чи не найкращим правим захисником світу і фактично незамінним гравцем для Челсі, тому, вибачте, Рахім Стерлінг для гри на всій правій брівці точно не підходить. По-друге, на лаві для запасних залишився Каліду Кулібалі, але навіть із цими проблемами результат залишається наступним: вперше з грудня 2016 року Челсі переміг у чотирьох матчах поспіль усуху.

Астон Вілла — Челсі 0:2

Голи: Маунт, 6, 65.

Астон Вілла: Мартінес, Кеш, Мінгз, Конса, Янг, Макгінн (Коутіньо, 73), Дуглас Луїс, Ремзі (Дендонкер, 78), Інгз, Воткінс, Бейлі (Буендіа, 66).

Челсі: Аррісабалага, Тіаго Сілва, Кукурелья (Аспілікуета, 46), Чалоба, Чілуелл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус -Чік, Маунт, Гавертц (Кулібалі, 46), Стерлінг (Броя, 89).

Попередження: Чілуелл, Кулібалі, Маунт.

Лідс створив великі проблеми Арсеналу

Матч 11-го туру вийшов досить сумбурним. По-перше, не часто побачиш, як тривала пауза в поєдинку відбувається менш ніж через дві хвилини після старту протистояння через проблеми з енергопостачанням стадіону і як наслідок проблем зі зв'язком у бригади арбітрів. Але якщо таке спокійно можна побачити навіть у найкращій лізі світу під назвою УПЛ, то в АПЛ — тим більше (ні).

Після повернення на поле обидві команди обмінювалися швидкісними атаками та радували вболівальників високим темпом гри. Але якщо в першому таймі підопічним Мікеля Артети вдавалося справлятися з командою Джессі Марша у фізичному плані та піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку завдяки голу Букайо Сака, то у другій половині зустрічі гравці Лідса влаштували лідеру чемпіонату справжнє пекло.

Ще минулого сезону будь-який інший такий подібний поєдинок точно закінчився б для Арсеналу підсумковою поразкою як максимум або втратою очок як мінімум, але десь на перший план вийшло відверте везіння, десь здорово включався в гру голкіпер Аарон Рамсдейл, а десь оборонна лінія справлялася із загрозою та блокувала потенційну небезпеку.

Якщо брати винятково атакуючу фазу, то за підсумками другого тайму тут нема за що хвалити Арсенал, тоді як Лідс, як і в матчі з розгромом Челсі, просто фізично перебігав суперника в одному з таймів, але банально не пощастило забити. Величезний відбиток на грі залишила робота арбітра Кріса Кавани. Гарний суддя – непомітний суддя, а не той, який тепер буде ще довго приходити особисно до Патріка Бемфорда уві снах.

Лідс Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Лідс: Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Самервілл , 84), Адамс, Гаррісон (Кліх , 75), Ааронсон , Родріго (Бемфорд, 46), Сіністерра (Гелхардт , 89).

Арсенал: Рамсдейл, Вайт (Тірні, 76), Габріел, Саліба , Томіясу, Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра , 73), Сака (Голдінг, 82), Габріел Жезус (Нкетіа, 82 ) .

Попередження: Саліба, Габріел

На 63-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті.

Ліверпуль завдав Манчестер Сіті першої поразки в сезоні

Ну хто як не Ліверпуль міг обіграти Манчестер Сіті? Цієї неділі ми бачили першу поразку "містян" у нинішньому сезоні АПЛ, що стало приємною новиною для вболівальників Арсеналу з двох причин: по-перше, тепер лідерство "канонірів" у турнірній таблиці збільшилося до чотирьох очок, а по-друге, так званий "анбітен" Арсена Венгера продовжує жити.

Щодо самого матчу, то Ліверпуль дуже порадував своєю контратакуючою грою. І як би це не звучало, травма і відсутність Трента Александра-Арнольда проти Манчестер Сіті пішла команді тільки на користь — англієць став відверто ненадійним останнім часом в обороні, а саме надійно зіграти в захисті було головним завданням для підопічних Юргена Клоппа в минулій зустрічі. яке можна вважати успішно виконаним на тлі підсумкового результату.

Клопп не став вигадувати нічого екстраординарного на гру з Сіті, оскільки чудово знайомий із цим суперником більше за інших. Немає сенсу сподіватися виграти контроль м'яча проти команди з найкращою атакою у світі. Тим часом можна скористатися своєю вибуховою атакою та неідеальною обороною Сіті, що й зробив тренерський штаб Ліверпуля.

Окремо хочеться похвалити голкіпера Ліверпуля Аліссона. Замість того, щоб у другій половині другого тайму лягти і тягнути час заради нульової нічиєї, бразилець дальньою передачею вивів Мохамеда Салаха фактично на побачення з Едерсоном і в підсумку записав на свій рахунок асист. А ось Ерлінг Голанд у цьому матчі не забив, тому саме час поговорити про його "переоціненість". Тільки, здається, ці розмови будуть прев'ю перед якимось черговим рекордом норвежця.

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Салах, 76.

Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Гендерсон, 73), Тіаго – Елліотт (Карвальо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 90), Жота (Цимікас, 90+9) – Фірміно (Нуньєс, 72).

Манчестер Сіті: Едерсон – Аке, Діаш, Аканжі, Канселу – Гюндоган (Альварес, 89), Родрі, Де Брюйне – Фоден, Голанд, Сілва.

Попередження: Фабіньо, Тіаго, Жота – Аканжі.

Новий Дідьє Дрогба із Брентфорда. Брайтон домінував протягом всієї зустрічі, але "бджолам" вдалося використати свої нечисленні моменти — завдяки дублю Айвена Тоуні Брентфорду вдалося здобути перемогу над підопічними Роберто Де Дзербі, а сам англієць забив свій 20-й пенальті з 20 у стані "бджіл" та своєю грою продовжує все більше нагадувати легендарного форварда Челсі Дідьє Дрогба.

Брентфорд — Брайтон 2:0

Голи: Тоуні, 27, 64 (пен.)

Нульова нічия Лестера та Крістал Пелас. У другому таймі підопічні Брендана Роджерса активніше діяли в атакуючій фазі, тоді як команда Патріка Вієйра виступала другим номером, проте "лисицям" так і не вдалося реалізувати цю свою перевагу в атаці.

Лестер — Крістал Пелес 0:0

Результативна нічия Фулгема та Борнмута. Колишні представники Чемпіоншипу відправили у ворота один одного по два м'ячі, але виявити найсильнішого їм так і не вдалося.

Фулгем — Борнмут 2:2

Голи: Діоп, 22, Мітрович, 52 (пен.) — Соланке, 2, Лерма, 29

Вулвергемптон помстився Ноттінгему за передматчевий тролінг. Автором єдиного голу у цьому протистоянні став Рубен Невеш, який успішно реалізував пенальті на 56-й хвилині. Ноттінгему, в свою чергу, не вдалося реалізувати свій пенальті, який був призначений пізніше, тому не уникнув поразки і поплатився за свій передматчевий тролінг.

Вулвергемптон — Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Невеш, 56 (пен.)

Доволі впевнена перемога Тоттенгема над Евертоном. Організована гра у захисті допомогла команді Френка Лампарда не пропустити гол у першому таймі, хоча Тоттенгем декілька раз турбував Пікфорда. У другому таймі "шпорам" все ж вдалось відкрити рахунок. Гаррі Кейн, який проводив 400 матч у футболці клубу, реалізував 11-метровий удар. Крапку в цьому протистоянні поставив П'єр-Еміль Хейб'єрг.

Тоттенгем - Евертон 2:0

Голи: Кейн, 59 (пен.), Хейб'єрг, 86

Саутгемптону та Вест Гему виявити сильнішого не вдалося. На гол Перро своїм забитим м'ячем відповів Деклан Райс, тож підсумкова нічия.

Саутгемптон — Вест Гем 1:1

Голи: Перро 20 — Райс, 64

Нулі в матчі Манчестер Юнайтед та Ньюкасла. Досить цікаве протистояння, незважаючи на відсутність забитих м'ячів. Ньюкасл своєю грою у цій зустрічі виступив у найкращих традиціях Сток Сіті та Бернлі в АПЛ – багато боротьби, виносів, велика ставка на захист, що загалом створює проблеми будь-якій команді, не тільки в МЮ, у побудові комбінаційної гри. Якщо брати загалом, то "червоні дияволи" абсолютно нічим не здивували, особливо у першому таймі. Простежувалися минулі проблеми в центрі поля, тому не можна сказати, що Ньюкасл не заслужив бодай на нічию, а Манчестер Юнайтед точно заслуговував на перемогу, незважаючи на втрачений момент Рашфорда наприкінці зустрічі та потенційно не призначений пенальті на Санчо.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Українські вболівальники Манчестер Юнайтед незадоволені непризначеним пенальті на Джейдоні Санчо:

А у вболівальників Арсеналу після поразки Сіті було приблизно таке обличчя:

Приблизно так наші ЗСУ роблять із путіним та його "другою армією світу":

А це вболівальники Ліверпуля після перемоги над Сіті:

Гвардіола: Ми зробили помилку, тому програли

Журналіст: Яку помилку?

Гвардіола: ...

The look on Pep's face 😂pic.twitter.com/9j7GQW9x8g — Troll Football (@TrollFootball) October 16, 2022

Кепа у грі з Астон Віллою:

Граємо в гру: скільки лисих шарлатанів ви бачите на фото?