Одинадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та традиційно надав нам достатньо приводів для обговорень.

Так, на радість Арсену Венгер Ліверпуль завдав Манчестер Сіті першої поразки в поточному сезоні АПЛ, Арсенал насилу вистояв під тиском Лідса і зберіг лідерство, тоді як неймовірна гра Кепи Аррісабалаги та дубль Мейсона Маунта принесли до активу Челсі перемогу над Астон Віллою.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в одинадцятому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Якщо говорити про поєдинок Астон Вілли та Челсі, то насамперед на думку спаде ім'я Кепи Аррісабалаги. Дійсно, якщо дивитися на протокол матчу, там можна побачити ім'я Мейсона Маунта, дубль якого і приніс до активу "синіх" три набрані очки, але цієї перемоги не було б без феєричного виступу баскського голкіпера. Саме його можна назвати головним героєм матчу.

У першій половині зустрічі підопічні Стівена Джеррарда неабияк підпортили нерви вболівальникам Челсі, але Кепа провів справжній матч життя і, здається, має вже зараз остаточно забирати собі роль першого номера в лондонському Челсі. Сім сейвів і два потенційно пропущені м'ячі по xG говорять самі самі, як і те, що Челсі залишив свої ворота в недоторканності.

Kepa Arrizabalaga vs Aston Villa pic.twitter.com/p60Rs98gXK

Але в той же час Кепа не зможе рятувати так на тривалій дистанції, та й якщо суперник створює біля твоїх воріт настільки багато небезпечних моментів, — це привід задуматися над причинами того, що відбувається. А причини тут досить прості: по-перше, травми Ріса Джеймса та Веслі Фофана. Перший так взагалі є чи не найкращим правим захисником світу і фактично незамінним гравцем для Челсі, тому, вибачте, Рахім Стерлінг для гри на всій правій брівці точно не підходить. По-друге, на лаві для запасних залишився Каліду Кулібалі, але навіть із цими проблемами результат залишається наступним: вперше з грудня 2016 року Челсі переміг у чотирьох матчах поспіль усуху.

Астон Вілла — Челсі 0:2

Голи: Маунт, 6, 65.

Астон Вілла: Мартінес, Кеш, Мінгз, Конса, Янг, Макгінн (Коутіньо, 73), Дуглас Луїс, Ремзі (Дендонкер, 78), Інгз, Воткінс, Бейлі (Буендіа, 66).

Челсі: Аррісабалага, Тіаго Сілва, Кукурелья (Аспілікуета, 46), Чалоба, Чілуелл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус -Чік, Маунт, Гавертц (Кулібалі, 46), Стерлінг (Броя, 89).

Попередження: Чілуелл, Кулібалі, Маунт.

Матч 11-го туру вийшов досить сумбурним. По-перше, не часто побачиш, як тривала пауза в поєдинку відбувається менш ніж через дві хвилини після старту протистояння через проблеми з енергопостачанням стадіону і як наслідок проблем зі зв'язком у бригади арбітрів. Але якщо таке спокійно можна побачити навіть у найкращій лізі світу під назвою УПЛ, то в АПЛ — тим більше (ні).

Після повернення на поле обидві команди обмінювалися швидкісними атаками та радували вболівальників високим темпом гри. Але якщо в першому таймі підопічним Мікеля Артети вдавалося справлятися з командою Джессі Марша у фізичному плані та піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку завдяки голу Букайо Сака, то у другій половині зустрічі гравці Лідса влаштували лідеру чемпіонату справжнє пекло.

Ще минулого сезону будь-який інший такий подібний поєдинок точно закінчився б для Арсеналу підсумковою поразкою як максимум або втратою очок як мінімум, але десь на перший план вийшло відверте везіння, десь здорово включався в гру голкіпер Аарон Рамсдейл, а десь оборонна лінія справлялася із загрозою та блокувала потенційну небезпеку.

Якщо брати винятково атакуючу фазу, то за підсумками другого тайму тут нема за що хвалити Арсенал, тоді як Лідс, як і в матчі з розгромом Челсі, просто фізично перебігав суперника в одному з таймів, але банально не пощастило забити. Величезний відбиток на грі залишила робота арбітра Кріса Кавани. Гарний суддя – непомітний суддя, а не той, який тепер буде ще довго приходити особисно до Патріка Бемфорда уві снах.

Лідс Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Лідс: Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Самервілл , 84), Адамс, Гаррісон (Кліх , 75), Ааронсон , Родріго (Бемфорд, 46), Сіністерра (Гелхардт , 89).

Арсенал: Рамсдейл, Вайт (Тірні, 76), Габріел, Саліба , Томіясу, Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра , 73), Сака (Голдінг, 82), Габріел Жезус (Нкетіа, 82 ) .

Попередження: Саліба, Габріел

На 63-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті.

Ну хто як не Ліверпуль міг обіграти Манчестер Сіті? Цієї неділі ми бачили першу поразку "містян" у нинішньому сезоні АПЛ, що стало приємною новиною для вболівальників Арсеналу з двох причин: по-перше, тепер лідерство "канонірів" у турнірній таблиці збільшилося до чотирьох очок, а по-друге, так званий "анбітен" Арсена Венгера продовжує жити.

Щодо самого матчу, то Ліверпуль дуже порадував своєю контратакуючою грою. І як би це не звучало, травма і відсутність Трента Александра-Арнольда проти Манчестер Сіті пішла команді тільки на користь — англієць став відверто ненадійним останнім часом в обороні, а саме надійно зіграти в захисті було головним завданням для підопічних Юргена Клоппа в минулій зустрічі. яке можна вважати успішно виконаним на тлі підсумкового результату.

Клопп не став вигадувати нічого екстраординарного на гру з Сіті, оскільки чудово знайомий із цим суперником більше за інших. Немає сенсу сподіватися виграти контроль м'яча проти команди з найкращою атакою у світі. Тим часом можна скористатися своєю вибуховою атакою та неідеальною обороною Сіті, що й зробив тренерський штаб Ліверпуля.

Окремо хочеться похвалити голкіпера Ліверпуля Аліссона. Замість того, щоб у другій половині другого тайму лягти і тягнути час заради нульової нічиєї, бразилець дальньою передачею вивів Мохамеда Салаха фактично на побачення з Едерсоном і в підсумку записав на свій рахунок асист. А ось Ерлінг Голанд у цьому матчі не забив, тому саме час поговорити про його "переоціненість". Тільки, здається, ці розмови будуть прев'ю перед якимось черговим рекордом норвежця.

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Салах, 76.

Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Гендерсон, 73), Тіаго – Елліотт (Карвальо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 90), Жота (Цимікас, 90+9) – Фірміно (Нуньєс, 72).

Манчестер Сіті: Едерсон – Аке, Діаш, Аканжі, Канселу – Гюндоган (Альварес, 89), Родрі, Де Брюйне – Фоден, Голанд, Сілва.

Попередження: Фабіньо, Тіаго, Жота – Аканжі.

Новий Дідьє Дрогба із Брентфорда. Брайтон домінував протягом всієї зустрічі, але "бджолам" вдалося використати свої нечисленні моменти — завдяки дублю Айвена Тоуні Брентфорду вдалося здобути перемогу над підопічними Роберто Де Дзербі, а сам англієць забив свій 20-й пенальті з 20 у стані "бджіл" та своєю грою продовжує все більше нагадувати легендарного форварда Челсі Дідьє Дрогба.

Брентфорд — Брайтон 2:0

Голи: Тоуні, 27, 64 (пен.)

Нульова нічия Лестера та Крістал Пелас. У другому таймі підопічні Брендана Роджерса активніше діяли в атакуючій фазі, тоді як команда Патріка Вієйра виступала другим номером, проте "лисицям" так і не вдалося реалізувати цю свою перевагу в атаці.

Лестер — Крістал Пелес 0:0

Результативна нічия Фулгема та Борнмута. Колишні представники Чемпіоншипу відправили у ворота один одного по два м'ячі, але виявити найсильнішого їм так і не вдалося.

Фулгем — Борнмут 2:2

Голи: Діоп, 22, Мітрович, 52 (пен.) — Соланке, 2, Лерма, 29

Вулвергемптон помстився Ноттінгему за передматчевий тролінг. Автором єдиного голу у цьому протистоянні став Рубен Невеш, який успішно реалізував пенальті на 56-й хвилині. Ноттінгему, в свою чергу, не вдалося реалізувати свій пенальті, який був призначений пізніше, тому не уникнув поразки і поплатився за свій передматчевий тролінг.

Вулвергемптон — Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Невеш, 56 (пен.)

Доволі впевнена перемога Тоттенгема над Евертоном. Організована гра у захисті допомогла команді Френка Лампарда не пропустити гол у першому таймі, хоча Тоттенгем декілька раз турбував Пікфорда. У другому таймі "шпорам" все ж вдалось відкрити рахунок. Гаррі Кейн, який проводив 400 матч у футболці клубу, реалізував 11-метровий удар. Крапку в цьому протистоянні поставив П'єр-Еміль Хейб'єрг.

Тоттенгем - Евертон 2:0

Голи: Кейн, 59 (пен.), Хейб'єрг, 86

Саутгемптону та Вест Гему виявити сильнішого не вдалося. На гол Перро своїм забитим м'ячем відповів Деклан Райс, тож підсумкова нічия.

Саутгемптон — Вест Гем 1:1

Голи: Перро 20 — Райс, 64

Нулі в матчі Манчестер Юнайтед та Ньюкасла. Досить цікаве протистояння, незважаючи на відсутність забитих м'ячів. Ньюкасл своєю грою у цій зустрічі виступив у найкращих традиціях Сток Сіті та Бернлі в АПЛ – багато боротьби, виносів, велика ставка на захист, що загалом створює проблеми будь-якій команді, не тільки в МЮ, у побудові комбінаційної гри. Якщо брати загалом, то "червоні дияволи" абсолютно нічим не здивували, особливо у першому таймі. Простежувалися минулі проблеми в центрі поля, тому не можна сказати, що Ньюкасл не заслужив бодай на нічию, а Манчестер Юнайтед точно заслуговував на перемогу, незважаючи на втрачений момент Рашфорда наприкінці зустрічі та потенційно не призначений пенальті на Санчо.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Українські вболівальники Манчестер Юнайтед незадоволені непризначеним пенальті на Джейдоні Санчо:

А у вболівальників Арсеналу після поразки Сіті було приблизно таке обличчя:

Приблизно так наші ЗСУ роблять із путіним та його "другою армією світу":

А це вболівальники Ліверпуля після перемоги над Сіті:

Гвардіола: Ми зробили помилку, тому програли

Журналіст: Яку помилку?

Гвардіола: ...

The look on Pep's face 😂pic.twitter.com/9j7GQW9x8g