Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.
Ганновер - Боруссія Д, Getty Images
20 жовтня 2022, 00:29
У Німеччині завершилися матчі 1/16 фіналу національного кубка.
Переважно фаворити пройшли далі, але були й несподівані результати матчів, у тому числі кілька серій пенальті.
Ганновер — Боруссія Д 0:2
Голи: Аррі-Мбі, 11 (автогол), Беллінгем, 71 (з пенальті).
Зандхаузен — Карлсруе 2:2 (по пенальті 8:7)
Голи: Амброзіус, 8 (автогол), Жиров, 44 — Ваніцек, 58 (з пенальті), Брайтгаупт, 72.
Падерборн — Вердер 2:2 (по пенальті 5:4)
Голи: Платте, 22, Конте, 42 — Біттенкур, 65, Вайзер, 84.
Фрайбург - Санкт-Паулі 2:1
Голи: Гінтер, 90+3, Грегорич, 119 — Дашнер, 42.
Аугсбург — Баварія 2:5
Голи: Педерсен, 9, Упамекано, 65 (автогол) — Шупо-Мотінг, 27, 59, Кімміх, 53, Мусіала, 74, Девіс, 90+1.
Регенсбург — Фортуна Дюссельдорф 0:3
Голи: Петерсон, 5, Ковнацкі, 16, Іоха, 45+1.
Уніон Берлін — Гайденгайм 2:0
Голи: Пихач, 7, Міхель, 52.
Штутгарт — Армінія 6:0
Голи: Штенцель, 20, Ендо, 24, Пфайффер, 28, 52, Сілас, 39, Гірассі, 67.
Нагадаємо, перші матчі пройшли вчора і їх результати можна переглянути ТУТ.