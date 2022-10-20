Німеччина

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

У Німеччині завершилися матчі 1/16 фіналу національного кубка.

Переважно фаворити пройшли далі, але були й несподівані результати матчів, у тому числі кілька серій пенальті.

Ганновер — Боруссія Д 0:2

Голи: Аррі-Мбі, 11 (автогол), Беллінгем, 71 (з пенальті).

Зандхаузен — Карлсруе 2:2 (по пенальті 8:7)

Голи: Амброзіус, 8 (автогол), Жиров, 44 — Ваніцек, 58 (з пенальті), Брайтгаупт, 72.

Падерборн — Вердер 2:2 (по пенальті 5:4)

Голи: Платте, 22, Конте, 42 — Біттенкур, 65, Вайзер, 84.

Фрайбург - Санкт-Паулі 2:1

Голи: Гінтер, 90+3, Грегорич, 119 — Дашнер, 42.

Аугсбург — Баварія 2:5

Голи: Педерсен, 9, Упамекано, 65 (автогол) — Шупо-Мотінг, 27, 59, Кімміх, 53, Мусіала, 74, Девіс, 90+1.

Регенсбург — Фортуна Дюссельдорф 0:3

Голи: Петерсон, 5, Ковнацкі, 16, Іоха, 45+1.

Уніон Берлін — Гайденгайм 2:0

Голи: Пихач, 7, Міхель, 52.

Штутгарт — Армінія 6:0

Голи: Штенцель, 20, Ендо, 24, Пфайффер, 28, 52, Сілас, 39, Гірассі, 67.

Нагадаємо, перші матчі пройшли вчора і їх результати можна переглянути ТУТ.