Німеччина

Відтепер серед італійців у Німеччині є новий провідний бомбардир.

У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги Фрайбург на власному полі повернувся до переможної ходи на тлі нищівної поразки від мюнхенської Баварії, обігравши бременський Вердер (2:0).

Заключний м’яч у звітній зустрічі опинився на рахунку нападника "чорно-білих" Вінченцо Гріфо, для якого цей гол став уже шостим у 17 зіграних матчах цього сезону, за трьох гольових передач.

29-річний італійський виконавець є знаним у Німеччині, оскільки в своїй професійній кар’єрі обирав клуби виключно з цієї кар’єри, починаючи з молодіжного рівня.

У підсумку, гол у ворота Вердера став для Гріфо 39 у німецький Бундеслізі, що дозволило йому вийти на одноосібну першу сходинку рейтингу бомбардирів із Італії, який до цього впродовж багатьох років очолював колишній форвард мюнхенської Баварії Лука Тоні.

Цікаво, що відзначив власний забитий м’яч Вінченцо саме в стилі співгромадянина.

Варто відзначити, що нападник при цьому й надалі продовжуватиме виступи за Фрайбург, не дивлячись на інтерес із боку інших клубів, заради чого влітку цього року продовжив контракт. Щоправда досі не відомо, на який саме термін розрахована нова угода.