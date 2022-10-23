Німеччина

Дивіться огляд гри німецької Бундесліги на Football.ua.

Мюнхенська Баварія й досі перебуває в стані переслідування берлінського Уніону в турнірній таблиці, і напередодні зробили ще один крок на цьому шляху.

Команда Юліана Нагельсманна відкрила рахунок в грі проти Гоффенгайма на чужому полі відносно швидко, коли черговий момент у цьому сезоні реалізував Джамал Мусіала.

А вже на завершення першої половини матчу Чупо-Мотінг удруге вразив чужі ворота, чого в підсумку цілком вистачило гостям для підсумкового успіху.

Після перерви господарі навіть виграли в суперників за показником володіння м’ячем, проте жодного разу в площину воріт так і не пробили.

Огляд матчу:

Гоффенгайм — Баварія 0:2

Голи: Мусіала, 18, Чупо-Мотінг, 38

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Кабак, Нсокі — Сков (Кадержабек, 62), Премель (Штіллер, 85), Гайгер (Руді, 85), Баумгартнер (Крамарич, 61), Анхеліньо — Рюттер, Даббур (Бішоф, 77).

Баварія: Ульрайх — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 70) — Коман (Мане, 61), Мусіала (Гравенберх, 76), Гнабрі (Мазраві, 77) — Чупо-Мотінг (Тель, 70).

Попередження: Баумгартнер, 33, Премель, 68, Кабак, 80 — Упамекано, 51, Кімміх, 61.