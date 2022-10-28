Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

Герта в рамках поєдинку дванадцятого туру Бундесліги відправилась у гості до Вердера та зазнала поразки з рахунком 0:1.

Єдиний результативний удар у зустрічі на рахунку Фуллькруга під завісу основного часу гри після передачі Юнга.

Вердер — Герта 1:0

Гол: Фуллькруг, 85

Вердер: Павленка — Вайзер (Агу, 83), Штарк, Велькович, Піпер, Юнг — Бітенкур (Грос, 64), Шмід, Груєв (Стаге, 83) — Фюлкруг, Дукш (Берк, 90).

Герта: Крістенсен — Кенні, Кемпф, Рохель, Платтенхардт — Тузар, Сердар (Шуньіч, 72) — Лукебакіо (Шерхант, 84), Йоветич (Боетіюс, 32), Канга (Зельке, 72) — Ріхтер (Еджуке, 72)