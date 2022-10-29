Німеччина

До вашої уваги — результати матчів 12-го туру німецької Бундесліги.

Завершилися перші матчу суботньої програми дванадцятого туру чемпіонату Німеччини.

Зокрема, свій поєдинок провів РБ Лейпциг, який вже у середу протистоятиме донецькому Шахтарю у матчі за вихід до 1/8 Ліги чемпіонів. Команда Марко Розе впевнено переграла Баєр, очолюваний Хабі Алонсо.

Що ж до мюнхенської Баварії, то чинний чемпіон знищив Майнц і вийшов на першу сходинку у таблиці. Щоправда, звідти команду Нагельсманна вже у неділю може потиснути берлінський Уніон, який гратиме з менхенгладбахською Боруссією.

РБ Лейпциг — Баєр — 2:0

Голи: Нкунку, 32, Вернер, 83

РБ Лейпциг: Нюланд — Сімакан (Гвардіол, 46), Орбан, Діалло, Раум (Хальстенберг, 71) — Хенріхс, Кампль (Хайдара, 46), Шлягер, Собослаї (Ольмо, 71) — Вернер, Нкунку (Андре Сілва, 84)

Баєр: Градецкі — Та, Тапсоба, Гінкап'є — Фосу-Менса (Фрімпонг, 54), Андріх, Амірі (Паласіос, 65), Сінкгравен (Баккер, 65) — Діабі, Гложек (Шик, 65), Адлі (Гадсон-Одої, 77)

Попередження: Кампль, 35, Діалло, 76, Хенріхс, 86 — Тапсоба, 26, Гінкап'є, 31

Баварія — Майнц — 6:2

Голи: Гнабрі, 5, Мусіала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Чупо-Мотінг, 86 — Відмер, 45+4, Інгвартсен, 82

Баварія: Ульрайх — Мазраві, Упамекано, де Лігт (Павар, 46), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 60) — Гнабрі (Коман, 60), Мусіала (Гравенберг, 72), Мане (Тель, 76) — Чупо-Мотінг

Майнц: Центнер — Фернандеш (Белль, 67), Хак, Сасі — Відмер, Штах (Баркок, 62), Баррейро, Лі Че Сон (Фулгуні, 62), Каріколь — Онісіво (Бургзорг, 76), Буркгардт (Інгвартсен, 62)

Попередження: Павар, 88 — Фернандеш, 34

На 43 хвилині Садіо Мане (Баварія) не реалізував пенальті

На 45+3 хвилині Буркгардт (Майнц) не реалізував пенальті.

Вольфсбург — Бохум — 4:0

Голи: Ф. Нмеча, 27, 58, Баку, 35, Вінд, 80

Вольфсбург: Кастельс — Баку (Фішер, 81), Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавіо — Віммер (Мармуш, 67), Ф. Нмеча (Сванберг, 74), Арнольд, Герхадт, Камінські (Брекало, 81) — Л. Нмеча (Вінд, 74)

Бохум: Ріманн — Гамбоа, Ордець (Ганвула, 46), Хайнц, Соареш — Лосілла, Форстер (Цоллер, 58), Штегер — Осей-Туту (Хольтманн, 59), Хофманн (Оерманн, 73), Антві-Анджей (Стафілідіс, 73)

Попередження: Борнаув, 24 — Хайнц, 57.

Штутгарт — Аугсбург — 2:1

Голи: Гірассі, 15, Антов, 90+1 — Нідерлехнер, 4

Штутгарт: Ф. Мюллер — Іто, Антон, Загаду — Сілас (Томас, 66), Ендо, Фюріх (Еглофф, 76), Ахамада, Соса — Пфайффер, Гірассі

Аугсбург: Коубек — Єнсен, Бауер, Гаулеу, Педерсен (Удуохай, 79) — Варгас (Петков, 25, Каліджурі, 90+3), Груесо (Маєр, 90+3), Реджбечай, Демірович — Нідерлехнер, Беріша

Попередження: Груесо, 13, Реджбечай, 78.

Нагадаємо, що у п'ятницю Вердер переграв Герту.

Зазначимо, що о 19:30 франкфуртський Айнтрахт прийматиме дортмундську Боруссію.