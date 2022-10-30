Німеччина

Юнак поступово привертає до себе увагу.

На початку 2021 року леверкузенський Баєр вирішив викласти чималі кошти, 11 млн євро, за тодішнього правого захисника шотландського Селтіка Джеремі Фрімпонга, якому на той момент було 20 років.

Однак цей трансфер уже незабаром повністю виправдав себе, бо перспективний вихованець академії англійського Манчестер Сіті зумів без зайвих труднощів зайняти місце на правому фланзі захисту.

У поточному сезоні феноменальні темпи розвитку Фрімпонга продовжились, і він уже встиг за 17 матчів забити п’ять голів та віддати дві гольові передачі, чим тільки підживив інтерес до себе з боку європейських грандів.

І якщо нещодавно повідомлялось про зацікавленість Манчестер Юнайтед у цьому футболісті, то зараз італійський журналіст Ніколо Скіра заявляє, що до перегонів за Джеремі долучились туринський Ювентус та мадридський Реал.

Портал Transfermarkt оцінює нідерландця в 25 млн євро.