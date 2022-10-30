Німеччина

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру англійської Прем'єр-ліги 29 жовтня 2022, 16:30.

У поєдинку 12 туру німецької Бундесліги Баварія на своєму полі впевнено обіграла Майнц (6:2).

У складі команди Юліана Нагельсманна результативними ударами відзначилися Гнабрі, Мусіала, Мане, Горецка, Тель та Шупо-Мотінг. У гостей забиті м'ячі на рахунку Відмера та Інгвартсена.

Також зазначимо, що у матчі було два не реалізовані пенальті — по одному на кожну команду. У Баварії не забив Мане, а гостей — Буркгардт.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Баварія — Майнц у 12 турі німецької Бундесліги:

Баварія — Майнц 6:2

Голи: Гнабрі, 5, Мусіала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Чупо-Мотінг, 86 — Відмер, 45+4, Інгвартсен, 82.

Баварія: Ульрайх — Мазраві, Упамекано, де Лігт (Павар, 46), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 60) — Гнабрі (Коман, 60), Мусіала (Гравенберг, 72), Мане (Тель, 76) — Шупо-Мотінг.

Майнц: Центнер — Фернандеш (Белль, 67), Хак, Сасі — Відмер, Штах (Баркок, 62), Баррейро, Лі Че Сон (Фулгуні, 62), Каріколь — Онісіво (Бургзорг, 76), Буркгардт (Інгвартсен, 62).

Попередження: Павар, 88 — Фернандеш, 34.

На 43 хвилині Садіо Мане (Баварія) не реалізував пенальті

На 45+3 хвилині Буркгардт (Майнц) не реалізував пенальті.