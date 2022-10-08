Німеччина

Закінчилися 4 матчі суботньої програми чемпіонату Німеччини.

Добігли свого завершення перші матчі суботнього дня у рамках німецької Бундесліги.

Поєдинки Майнц — Лейпциг і Аугсбург — Вольфсбург закінчилися нічйними результатами, у той же час Баєр та Бохум знищили своїх супротивників. Отже, можна зробити висновок, що дебют Хабі Алонсо на посаді наставника "фармацевтім" пройшов дуже вдало.

Зазначимо, що 9 тур розпочався з п'ятничного поєдинку між Гоффенгаймом і Вердером, в якому бременці вирвали перемогу наприкінці зустрічі (2:1).

Майнц — РБ Лейпциг — 1:1

Голи: Інгвартсен, 45+1 — Нкунку, 80

Майнц: Центнер — Фернандес (Боль, 82), Відмер (да Коста, 45), Хак, Касі, Карікоп — Сон (Баррейро, 65), Кор — Штах (Фулгуні, 86), Інгвартсен (Бургзорг, 65)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Діалло, Ганстенберг — Собослаї (Андре Сілва, 73), Айдара, Шлагер (Кампль, 73), Форсберг (Поульсен, 79) — Вернер, Нкунку

Попередження: Хак, 77 — Форсберг, 63

Баєр — Шальке — 4:0

Голи: Дібаі, 38, Фрімпонг, 41, 52, Паулінью, 90

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Гінкап'є (Коссуну, 88) — Фрімпонг, Андріх, Арангіс (Демірбай, 64), Баккер — Діабі (Адлі, 64), Шик (Гложек, 72), Хадсон-Одої (Паулінью, 88)

Шальке: Шволов — Бруннер, Граймль, Йосіда (Лаца, 79), Мор (Аувеян, 46) — Дрекслер (Молле, 64), Краусс, Флік (Крал, 64), Бюльтер — Полтер (Айдин, 46), Теродде

Попередження: Гінкап'є, 58 — Йосіда, 13

Аугсбург — Вольфсбург — 1:1

Голи: Гумни, 55 — Герхадт, 27

Аугсбург: Коубек — Гумни, Бауер, Гоовелеув, Бордуши — Варгас (Педерсен, 66), Груесо, Реджбечай, Єнсен (Каліджурі, 86) — Нідерлехнер, Демірович

Вольфсбург: Кастеелс — Баку, Лакруа, ван де Вен, Отавіо — Віммер (Паредес, 75), Нмеча, Арнольд, Герхадт, Камінські (Гілавогі, 69) — Мармош (Нмеча, 75)

Попередження: Бауер, 38, Гоовелеув, 40, Груесо, 41, Ягу, 85, Каліджурі, 90+1 — Герхадт, 37, Отавіо, 40, Гілавогі, 75

Бохум — Айнтрахт — 3:0

Гол: Хофманн, 71, Н'Діка, 87, автогол, Форстер, 90+1

Бохум: Ріманн — Гамбоа, Машович, Ордець, Соарес — Цоллер (Анті-Аджвей, 72), Остерхаге (Стафілідіс, 60), Лосіла, Форстер, Холтманн (Осей-Туту, 81) — Хофманн (Ганвула, 81)

Айнтрахт: Трапп — Якич (Чандлер, 46), Тута, Ндіка, Пеллегріні (Ленц, 79) — Діна-Ебімбе, Соу (Роде, 60) — Ліндстрьом (Аліду, 79), Гьотце (Камада, 61), Борре, Аларіо

Попередження: Цоллер, 40, Ордець, 54 — Діна, 67.

О 19:30 у суботу на шанувальників футболу чекає легендарне "Дер Класікер" — на Сігнал Ідуна Парк дортмундська Боруссія прийматиме мюнхенську Баварію.