Німеччина

33-річний футболіст може залишитись у Мюнхені.

Баварія не проти зберегти у своєму складі Еріка-Максима Шупо-Мотінга, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, переговори про новий контракт розпочнуться після ЧС-2022, у якому 33-річний гравець збірної Камеруну сподівається взяти участь.

Очікується, що переговори будуть непростими як щодо терміну угоди, так і щодо зарплати. Діючий договір Шупо-Мотинга з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2023 року.

У поточному сезоні Шупо-Мотинг провів 6 матчів у чемпіонаті Німеччини, забивши 2 голи та відзначившись 1 асистом.