Німеччина

Герберт Хайнер підтвердив, що від його клубу не варто чекати на нові підписання посеред сезону.

Президент та голова ради директорів мюнхенської Баварії Герберт Хайнер розповів про плани клубів у наступне трансферне вікно.

Німецький бізнесмен повідомив, що "червоні" не планують підписувати нових гравців посеред цього сезону.

"Нам узагалі не потрібні зимові трансфери – ми повинні переконатися, що всі наші хороші гравці отримують ігровий час. Тренеру зараз це дуже добре вдається", — сказав Хайнер в інтерв'ю журналісту Максиміліану Коху.

Після 13 турів мюнхенська Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи у своєму активі 28 очок і випереджаючи найближчого переслідувача на два пункти, проте берлінський Уніон має матч у запасі проти Баєра, який пройде 6 листопада о 16:30.