Канадський захисник отримав ушкодження у матчі проти Герти.
Альфонсо Девіс, Getty Images
06 листопада 2022, 22:15
Захисник Баварії Альфонсо Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У 22-річного канадця пошкодження задньої поверхні стегна після матчу 13 туру німецької Бундесліги проти Герти (3:2).
Зазначається, що канадець пропустить два матчі чемпіонату Німеччини проти Вердера та Шальке, щоб встигнути відновитися до майбутнього ЧС-2022.
Свій перший матч на ЧС-2022 збірна Канади зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 23 листопада.