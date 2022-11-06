Німеччина

Канадський захисник отримав ушкодження у матчі проти Герти.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 22-річного канадця пошкодження задньої поверхні стегна після матчу 13 туру німецької Бундесліги проти Герти (3:2).

Зазначається, що канадець пропустить два матчі чемпіонату Німеччини проти Вердера та Шальке, щоб встигнути відновитися до майбутнього ЧС-2022.

Свій перший матч на ЧС-2022 збірна Канади зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 23 листопада.