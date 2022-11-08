Німеччина

Сенегалець не зміг дограти матч проти Вердера.

Баварія в рамках поєдинку чотирнадцятого туру Бунедсліги приймала на своєму полі Вердер та не відчула спротиву супротивника.

На 15 хвилині зустрічі пошкодження отримав вінгер Садіо Мане. Сенегальський гравець сів на газон через біль у коліні.

Спершу Мане повернувся у гру, проте з часом його змінив Лерой Сане. Ступінь серйозності травми сенегальця невідома.

Зазначимо, що в групі з Сенегалом також зіграють Нідерланди, Катар та Еквадор.

Нагадаємо, що Садіо Мане посів друге місце у голосуванні за Золотий м'яч