Німеччина

Прекрасний камбек у виконанні "фармацевтів".

У матчі чотирнадцятого туру чемпіонату Німеччини леверкузенський Баєр на виїзді здобув перемогу над Кельном — 2:1. За підсумками поєдинку команді Хабі Алонсо вдалося наблизитися до "козлів" за очками і піднятися на 13 місце. Кельн наразі — дванадцятий.

Відзначимо, що у середу у рамках Бундесліги пройдуть ще 4 матчі.

Кельн — Баєр — 1:2

Голи: Шмітц, 30 — Амірі, 65, Діабі, 71

Кельн: Швебе — Шмітц (Шиндлер, 61), Кіліан, Сольдо, Гектор — Мартель, Скірі — Майна (Тіггес, 74), Хусейнбашич, Кайнц (Тільман, 74) — Адамян (Дуда, 80)

Баєр: Градецкі — Та (Коссуну, 59), Тапсоба, Гінкап'є — Фрімпонг (Фосу-Менса, 90), Паласіос (Амірі, 59), Андріх, Баккер — Діабі, Гложек (Адлі, 59), Гадсон-Одої (Демірбай, 85)

Попередження: Тільман, 84 — Андріх, 84, Демірбай, 89.