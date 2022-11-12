Німеччина

Німецький клуб вважає, що шанси й надалі співпрацювати з Беллінгемом високі.

Боруссія Д майже кожне літнє трансферне вікно втрачає когось зі своїх лідерів, проте отримав доволі високу компенсацію.

Очікується, що влітку 2023 року німецьку команду покине Джуд Беллінгем, проте дортмундці вірять, що зможуть зберегти півзахисника, повідомляє 90min.

В дортмундському клубі, тим не менш, розуміють, що на гравця претендує багато клубів, серед яких Реал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Бундесліги 19-річний футболіст провів 13 матчів, у яких забив три голи та зробив результативну передачу.

Нагадаємо, що Беллінгем — пріоритетна мета Манчестер Юнайтед на 2023 рік.