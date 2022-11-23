ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговим гостем Зіркового прогнозу став знаменитий сербський коуч, який тренував п’ять різних збірних на Мундіалях, у тому числі й Коста-Ріку.

- Я впевнений, що Іспанія здобуде легку перемогу. Ставлю на іспанців 3:1, — підсумував 78-річний спеціаліст (коефіцієнт на цей точний рахунок — 13).

Сербський спеціаліст тренував на п'яти поспіль чемпіонатах світу.

Перша спроба сербського фахівця, який очолив Мексику на ЧС-1986, виявилася найбільш успішною. На домашній першості мексиканці дісталися чвертьфіналу, де лише в серії пенальті поступилися ФРН.

Через чотири роки на ЧС-1990 Мілутинович тренував збірну Коста-Ріки і вивів збірну із "багатого берегу" у 1/8 з непростої групи, де були бразильці, шведи та шотландці. А от у поєдинку 1/8 фіналу костариканці нічого не змогли протиставити збірній Чехословаччини – 1:4

На американському Мундіалі 1994 року Мілутинович знову тренував команду-господарів. І також подолав груповий етап, а поступився в 1/8 фіналу майбутнім чемпіонам світу бразильцям.

На ЧС-1998 року Мілутинович вперше тренував африканську збірну — Нігерію. І знову той самий результат — виліт в 1/8 фіналу, цього разу від данців 1:4.

Перша і єдина збірна, з якою Мілутинович не вдалося вийти з групи – Китай-2022. На першому азійському Мундіалі він не просто програв усі матчі у групі, а ще й Китай не забив жодного м'яча.

На думку експертів Parimatch Ukraine в цій грі перемога буде за командою Луїса Енріке — коефіцієнт 1.16. На те, що Коста Ріка не програє можна поставити за 5.7. Ну а на те, що перший гол буде забито правою ногою — коефіцієнт 1.62

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