ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

У другому матчі групи E на ЧС збірна Коста-Ріки зіграє з іспанцями. У компанії Parimatch Ukraine впевнені у перемозі “фурії рохи” – інакше не пояснити коефіцієнт на їхню перемогу в 1.17.

Дві іспаномовні країни ніколи не грали офіційних матчів, але останнім часом взяли за звичку грати контрольні поєдинки. Вперше вони зіграли в листопаді 2011 року – і тоді, незважаючи на прохідний статус гри, в іспанській пресі почав обговорюватися статус Касільяса в якостi основного воротаря “фурії рохи”.

Надто вже великим був контраст між дурними ляпами Касільяса і чудовою формою Вальдеса (а ось де Хеа дуже погано почав у МЮ і тоді конкурентом Ікеру ще не був). Вже легендарний воротар провів дуже слабкий матч і став головною причиною осічки іспанців. Звісно, дель Боске нічого змінювати не став, і вже за кілька місяців збірна Іспанії виграла чемпіонат Європи.

Коста-Ріка – Іспанія – 2:2

Голи: Бренес (31), Кемпбелл (42) – Сілва (83), Вілья (90+3)

Наступного разу іспанці зіграли з костаріканцями у 2015-му. Рахунок теж не вразив, але був зумовлений складом. Ця гра – єдина за національну команду в кар'єрі Алейша Відаля, одна із семи – Хуана Берната та Мікеля Сан-Хосе.

Іспанія – Коста-Ріка – 2:1

Голи: Алькасер (8), Фабрегас (30) – Венегас (6)

Деяка кількість дублерів грала у “фурії рохи” і в контрольному матчі 2017-го, але все переважила відсутність лідера Коста-Ріки. Кейлор Навас не взяв участь у матчі, й його замінив... Даніель Карвахаль . Не правий захисник Реала, звичайно: просто запасний воротар Коста-Ріки є його тезкою і однофамільцем. Запасний воротар Альбасете – до речі, Навас розпочав свою європейську кар'єру з того ж клубу – здобув класичну маніту.

Іспанія – Коста-Ріка – 5:0

Голи: Альба (6), Мората (23), Сілва (51, 55), Іньєста (73)

Віталій Пасічний, Football.ua