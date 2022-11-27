Німеччина

Німець ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Півзахисник Реала Тоні Кроос розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри вже наступного літа.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, німецький гравець відповів відмовою на пропозиції Баварії та Манчестер Сіті.

Стверджується, що поки що німець схиляється до двох варіантів: продовження контракту, що завершується літом 2023 року, з Реалом та завершення кар'єри.

Зазначимо, що в поточному сезоні Тоні Кроос провів 18 матчів, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал підшукав заміну для Крооса в Бразилії.