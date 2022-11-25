Іспанія

Мадридці цікавляться півзахисником Наполі.

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері 28-річного півзахисника Наполі Станіславі Лоботці, повідомляє French Football News з посиланням на Foot Mercato.

За інформацією джерела, "вершкові" хочуть омолодити центр півзахисту, попри покупку Орельєна Чуамені за 100 мільйонів євро влітку. Вони мають намір провернути трансфер Лоботки, якого Наполі оцінює в 60-70 млн євро. Ціна дещо відлякує потенційних покупців, але вони все-таки сподіваються домовитись з неаполітанцями.

Контракт Лоботки діє до 2025 року. Наполі має намір запропонувати гравцю нову угоду до 2027 року.