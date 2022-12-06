Німеччина

Контракт хорватського захисника з Лейпцигом спливає влітку 2027 року.

Футбольний агент Мар'ян Шишич, який представляє інтереси центрального захисника Лейпцига та збірної Хорватії Йошка Гвардіола, висловився про майбутнє свого клієнта.

"Ми не поспішаємо з трансфером, попередніх домовленостей з жодним клубом немає.

Топ-клуби поінформовані щодо нього, але Йошко має довгостроковий контракт з Лейпцигом, і він там щасливий", — цитує слова Шишича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky DE.

Цього сезону Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 19 поєдинків, у яких забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює хорватського центрбека у 60 мільйонів євро.