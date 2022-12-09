Японець може змінити команду.
Даічі Камада, getty images
09 грудня 2022, 00:13
Даічі Камада вдалими виступами в німецькому чемпіонату та на поточному чемпіонаті світу привернув уваги провідних клубів.
Як повідомляє видання BILD, японський півзахисник з Айнтрахта Ф зацікавив Боруссію Дортмунд та Тоттенгем.
В цьому сезоні на рахунку Камади дванадцять голів та чотири результативні передачі у 22 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д проведе перемовини з Гуммельсом задля продовження контракту.