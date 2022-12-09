Німеччина

Японець може змінити команду.

Даічі Камада вдалими виступами в німецькому чемпіонату та на поточному чемпіонаті світу привернув уваги провідних клубів.

Як повідомляє видання BILD, японський півзахисник з Айнтрахта Ф зацікавив Боруссію Дортмунд та Тоттенгем.

В цьому сезоні на рахунку Камади дванадцять голів та чотири результативні передачі у 22 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д проведе перемовини з Гуммельсом задля продовження контракту.