Німеччина

Футболіст готовий знайти новий клуб.

Нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг готовий залишити клуб, якщо керівництво підпише Гаррі Кейна.

Футболіст підпише новий контракт із німецьким грандом при умові, якщо буде грати в основному складі.

Камерунець розуміє, що після переходу форварда збірної Англії тренерський штаб не дасть йому багато ігрового часу, що його не влаштовує.

Контракт Шупо-Мотінга з Баварією триває до літа 2023 року. До нього вже виявляє інтерес Манчестер Юнайтед.