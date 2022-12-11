Англія

Хорват може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Сіті розглядає можливість посилення захисної ланки. Увагу манкуніанців привернув 20-річний захисник Лейпцига Йошко Гвардіол. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, англійський клуб готовий запропонувати за Йошко Гвардіола 100 мільйонів євро.

Стверджується, що РБ Лейпциг захоче отримати за хорватського захисника суму близько 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг продовжив контракт із Гвардіолом і відклав перемовини з Челсі до січня.

До речі, раніше коуч Шахтаря Ігор Йовічевіч стверджував, що за Гвардіола можна просити 100 мільйонів.