Інтер максимально сфокусований для підписання форварда менхенгладбаської Боруссії Маркуса Тюрама, повідомляє Football Italia.

Клуб вже підготував пропозицію для німецького клубу. Деталі потенційної угоди не повідомляються. Інтер сподівається домовитись про перехід у найближчі тижні.

Ціна на Тюрама складає 30 мільйонів євро. Його контракт з Боруссією спливає в кінці сезону, тому Інтер сподівається домовитись про трансфер, заплативши за француза близько 10 мільйонів євро.

В цьому сезоні Маркус провів 20 матчів у всіх турнірах і забив 13 голів.

Також на Тюрама претендує Баварія.