Італія

Француз може переїхати до Мілану.

Інтер максимально сфокусований для підписання форварда менхенгладбаської Боруссії Маркуса Тюрама, повідомляє Football Italia.

Клуб вже підготував пропозицію для німецького клубу. Деталі потенційної угоди не повідомляються. Інтер сподівається домовитись про перехід у найближчі тижні.

Ціна на Тюрама складає 30 мільйонів євро. Його контракт з Боруссією спливає в кінці сезону, тому Інтер сподівається домовитись про трансфер, заплативши за француза близько 10 мільйонів євро.

В цьому сезоні Маркус провів 20 матчів у всіх турнірах і забив 13 голів.

Також на Тюрама претендує Баварія.