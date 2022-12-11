Француз може переїхати до Мілану.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 18:23
Інтер максимально сфокусований для підписання форварда менхенгладбаської Боруссії Маркуса Тюрама, повідомляє Football Italia.
Клуб вже підготував пропозицію для німецького клубу. Деталі потенційної угоди не повідомляються. Інтер сподівається домовитись про перехід у найближчі тижні.
Ціна на Тюрама складає 30 мільйонів євро. Його контракт з Боруссією спливає в кінці сезону, тому Інтер сподівається домовитись про трансфер, заплативши за француза близько 10 мільйонів євро.
В цьому сезоні Маркус провів 20 матчів у всіх турнірах і забив 13 голів.
Також на Тюрама претендує Баварія.