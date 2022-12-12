Іспанія

Іспанський клуб не зацікавлений в даних гравцях.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не зацікавлений у підписанні контракту із французьким форвардом Маркусом Тюрамом. Про це повідомляє Defensa Central.

Своїми виступами в Бундеслізі Тюрам привернув увагу низки європейських топклубів, зокрема і Реала. Але у "королівського клубу" геть інші плани на трансферне вікно. "Галактікос" готові інвестувати в молодь, тому відмовились від ідеї підписати й ветерана Ман Сіті Ілкая Гюндогана.

Раніше ми писали, що Інтер готовий підписати Тюрама та докладе для максимальних зусиль.