Іспанський клуб не зацікавлений в даних гравцях.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGES
12 грудня 2022, 17:36
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не зацікавлений у підписанні контракту із французьким форвардом Маркусом Тюрамом. Про це повідомляє Defensa Central.
Своїми виступами в Бундеслізі Тюрам привернув увагу низки європейських топклубів, зокрема і Реала. Але у "королівського клубу" геть інші плани на трансферне вікно. "Галактікос" готові інвестувати в молодь, тому відмовились від ідеї підписати й ветерана Ман Сіті Ілкая Гюндогана.
Раніше ми писали, що Інтер готовий підписати Тюрама та докладе для максимальних зусиль.