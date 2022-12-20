Німеччина

Австрійський фахівець ухвалив рішення залишитися в німецькому клубі.

Головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер мав нагоду стати наставником збірної Австрії.

"Мене не питали, але контакт був. Одна хвилина — і обом сторонам стало ясно, що для Австрії є кращий керівник команди, ніж Олівер, і що для Гласнера краще залишитися у Франкфурті", — наводить слова Гласнера Bild.

Нині австрійську національну команду очолює Ральф Рангнік.

Австрія не змогла пройти кваліфікацію на ЧС-2022 у Катарі, який у підсумку виграла збірна Аргентини, яка обіграла Францію.