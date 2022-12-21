Німеччина

Досвідчений голкіпер буде ласим шматочком на трансферному ринку.

Швейцарський воротар із багаторічним досвідом виступів на професійному рівні, Янн Зоммер, уже більше восьми років захищає кольори менхенгладбахської Боруссії, проте вже найближчим часом може знайти собі новий клуб.

Річ у тім, що чинна угода між 34-річним виконавцем та "жеребцями" добігає кінця вже наприкінці поточного сезону, і жодного бажання її продовжувати голкіпер не виказував.

Проти подібного сценарію також виступає бажання англійського Манчестер Юнайтед, мюнхенської Баварії та міланського Інтера отримати собі цього гравця вже під час січневої трансферної кампанії.

Запити самої Боруссії М при цьому є доволі скромними — 5 млн євро за дострокове завершення угоди, про що повідомляє місцева преса.

У цьому сезоні на рахунку Зоммера 18 матчів на всіх рівнях, 26 пропущених м’ячів та п’ять результативних передач.